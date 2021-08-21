Keşan'da afetzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
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Keşan'da afetzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

Keşan'da afetzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde afet bölgelerine destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımların yüklendiği tır uğurlandı.

Keşan ilçesinde afet bölgelerine destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımların yüklendiği tır uğurlandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketi sonrası Kaymakam Cemalettin Yılmaz önderliğinde yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Sel felaketinin derinden etkilediği Kastamonu için yardımların devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, "Batı Karadeniz'deki sel ve Akdeniz'deki yangınlardan dolayı durum ortada. Son 1 aydır ülkemizdeki afetler bizleri derinden üzdü ve etkiledi. Bugünlerin ülkemizde milli birlik ve beraberlik dayanışma günü olduğunu yaşayarak bir kez daha anladık. Büyük küçük demeden her türlü desteği veren vatandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu milli beraberlik ruhumuzun her daim diri olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ifade etti.

Felaketlerin yaşandığı ilk andan itibaren devletin bütün imkanlarını seferber edip bölgeye gittiğini anlatan Aksal, şunları kaydetti:

"Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız hem yangın hem de sel bölgesini ziyaret ettiler. Tabii ki giden canları geri getirmemiz mümkün değil ama kaybolan ve zarar gören geri gelecektir. Bu yardımların organize bir şekilde yapılması, dağıtılması ve doğru adrese gitmesi çok önemli. Bu nedenle AFAD Başkanlığının koordinasyonunda illerde valiliklerimizin, ilçelerimizde kaymakamlarımız önderliğinde bir yardım kampanyası başlatıldı."

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da afet bölgelerindeki yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Konuşmaların ardında yardım tırı yola çıktı.

Keşan'da afetzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
Keşan'da afetzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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