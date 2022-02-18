Keşan Belediyesi Yayla Sahili Haluk Sokak üzerindeki göçüğü onarıyor

Keşan Belediyesi'ne Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce cadde üzerinde göçük oluşan 50 metrelik kesme dolgu çalışması yapılıyor.

Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Günsal ve Ali Ünal ile Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, "Mücavir alanımız Yayla'da bulunan Haluk Sokak'ta yaklaşık 50 metrelik kıyı kenarının olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşan dalganın kayayı aşındırması sonucu yolun şevli kısmında bir göçme meydana gelmişti. Akabinde Müdürlüğümüzce ihale sürecinin başlatarak 2400 ton patlatma ocak taşı ihalesi hazırlamış ve saha çalışmalarına başlanmıştır. Şu anda imalatına devam ettiğimiz bölgede yolun göçen ve göçme riski bulunan yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğindeki kısma ekskavatör yardımıyla mukavemeti yüksek patlatma ocak taşı ile dolgu yapılmaktadır. Taş dolgunun tamamlanmasından itibaren stabilize malzeme ile dolgu çalışmalarına devam edilecek ve asfalt serimine hazır hale getirilecektir. Sezonun başlamasıyla birlikte de asfaltı atacağız." dedi.

Yayla sakini Ahmet Dinçer ise çalışmalar nedeniyle Keşan Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Belediyemiz Haluk Sokak üzerinde çalışma başlattı. Bu yol çok daha güzel olacak. Belediyemiz yolu sezona yetiştirecek. Belediyemizin güzel çalışmaları var. Eksiklikler bir bir tamamlanıyor."

Bültenler - Güncel