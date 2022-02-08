Keşan Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek oluyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Hayatın her alanında tüm sosyal kesimleri kapsayan dayanışma örnekleriyle aidiyet hissini pekiştiren, Keşan'da yaşayan herkese yalnız olmadığı duygusunu yaşatan Keşan Belediyesi, gece gündüz demeden vatandaşın yanında oluyor.

Keşan Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesinden, cenaze hizmetlerine, "Asker Destek Projesi"nden gönüllü diyetisyen, psikolog, nefes koçu desteğine kadar çok alanda sosyal belediyecilik anlamında hizmet verdi.

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu önderliğinde birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Akdemir, dayanışma ruhunu diri tutarak ilçenin dört bir yanında hem iyi günde hem de kötü günde vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Eylem Akdemir, müdürlük olarak, cenaze hizmetleri, gıda yardımı, kıyafet yardımı, maddi yardım, Asker Destek Paketi Projesi, muhtar asker aile yardımları, diğer ayni yardımlar, engellilere yönelik yardımlar, Hoş Geldin Bebek Projesi, ev temizliği hizmeti, kişisel bakım hizmeti, ihtiyaç fazlası ev eşyası yardımı, ihtiyaç fazlası eşya yardımı konusunda çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

"Sosyal belediyeciliğin gereği sadece kötü günde değil iyi günde de vatandaşımızı yalnız bırakmadık"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla en zor günlerinde Keşanlıların yanlarında olduklarının altını çizen Akdemir, "Keşanlıların en zor günlerden yanlarında oluyor, iyi günde de kötü günde de yalnız bırakmıyoruz. Araştırmalar sonucu tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen tüm talepleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda; 2021 yılında 5200 paket gıda yardımı, 1200 kişiye kıyafet yardımı, 864 kişiye maddi yardımda bulunduk.728 kişiye ihtiyaç fazlası ev eşyası, 6000 kişiye de ihtiyaç fazlası kıyafet bağışladık. Ayrıca Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla oluşturulan Alo 188 Cenaze Hizmetleri Birimimiz vefat eden 1099 vatandaşımızın defin işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. 480 vatandaşımız Keşan'da toprağa verilirken, 619 cenazemizin ise nakil işlemlerini gerçekleştirdik. Sosyal belediyeciliğin gereği sadece kötü günde değil iyi günde de vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında 455 aileyi ziyaret ettik. Asker Destek Paketi Projemiz kapsamında 97 Mehmetçiğimizi askere uğurlarken, 59 vatandaşımıza da muhtaç asker aile yardımında bulunduk. 71 engellimize akülü tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye, 16 görme engelli vatandaşımıza da beyaz baston ulaştırdık. 23 vatandaşımıza ev temizliği, 15 kişiye de kişisel bakım hizmeti sağladık. Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatlarıyla sosyal belediyecilik anlamında üzerimize düşen ne varsa yapmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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