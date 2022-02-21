Keşan Belediyesi'nden yenilikçi bir proje daha!

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Mustafa Helvacıoğlu ; "Tekstil geri dönüşüm kumbaraları ile Keşan'ımıza her yıl en az 1 temalı park kazandıracağız!"

Sosyal belediyecilikte örnek projeleriyle dikkat çeken Keşan Belediyesi, ilçe merkezine 82, Erikli Sahili 14, Yayla Sahili 5 ve Danişment Sahili'ne de 3 olmak üzere toplamda 104 noktaya "Tekstil Geri Dönüşüm Kumbarası" yerleştirdi.

Tekstil geri dönüşüm kumbaraları ile her yıl en az 1 temalı park kazandırılması öngörülüyor

Konu hakkında bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri dönüşümü için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Tekstil geri dönüşüm kumbaraları ile her yıl 1 temalı park kazandıracağız! Söz konusu çalışma ile hem çevreyi koruduklarını hem de çocuklara yeni yaşam alanlarını ürettiklerini dile getirerek, dedi. Atacağınız her ürün vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecek! Kullanılmış giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak, tüm tekstil ürünleri 0 atık projemiz kapsamında burada toplanacak. Tekstil ve kullanılmayan eşyalar şehrimize temalı parklar ve semt sahaları olarak geri dönecek. Keşan içinde 82, mücavir alanlarımızda 22 olmak üzere toplamda 104 geri dönüşüm noktasından kumbaralarımıza ulaşabilirsiniz. Örnek projeler ile Keşan'ımızı buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

"Üzerinize olmayan, eskiyen kıyafetlerinizi ve ayakkabılarınızı çöpe atmayın"

Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Üzerinize olmayan, eskiyen kıyafetlerinizi ve ayakkabılarınızı çöpe atmayın. Artık ikinci el kıyafetler için de kumbaralarımız var. Projemizin hayata geçmesiyle, gardıropların bir köşesinde kalmış kullanılamayan giysi ve tekstil ürünleri geri dönüşüm merkezine gönderilecektir. Vatandaşlarımızın kumbaralarımıza bırakacakları mont, kazak, pantolon, ayakkabı gibi eşyalarla ile ekonomik katkıda bulunacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız kumbaralarının içerisine elektronik eşya, ıslak giysi, kitap, yanıcı madde ve evsel atık atmamalarıdır."

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