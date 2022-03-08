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Keşan Belediyesi'nden kadınlar günü sürprizleri

Bültenler - Güncel
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Keşan Belediyesi'nden kadınlar günü sürprizleri

Helvacıoğlu: "Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü sözde değil özde kutluyoruz."

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, 8 Mart'ı her yıl olduğu gibi bu yıl da "sözde değil özde" kutladıklarını belirterek, "Birkaç sürpriz hazırladık. Türkiye'de örnek olacak bir uygulama başlatıyoruz." dedi.

8 Mart'ta şehir içi ulaşım yüzde 35 indirimli olacak

8 Mart'a özel hazırlanan sürprizleri sıralayan Helvacıoğlu, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası, S.S. 25 No'lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi ve Belediye iş birliğinde; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sabah 08:00'den akşam 20:00'ye kadar şehir içi minibüslerinin kadınlara %35 indirim uygulayacağını belirtti.

8 Mart'ta Keşan Belediyesi kadın personelleri izinli olacak

8 Mart'ta kadın personellerin izinli olacağını duyuran Helvacıoğlu: "Huzurun ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olan değerli kadınlarımız kadın personelimizi de unutmadık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan tüm kadın personelimize bugünü doya doya yaşasınlar, kendilerini daha da özel hissetsinler diye izine gönderiyoruz."

Açıklamasının sonunda Başkan Helvacıoğlu, Keşanspor Düğün Salonu'nda 15:30'da düzenlenecek etkinliğe de tüm kadınları davet etti.

Bültenler - Güncel

Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Kadınlar Günü, Keşan, Mart, Güncel, Haberler

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