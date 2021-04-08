Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli
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Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli

İhlas Haber Ajansı / EMRE AKARCA - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli Keşan Belediyesi'nin bugün yapılması planlanan meclis toplantısı öncesi, bir meclis üyesinin korona virüsü testi pozitif çıktı.

Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli

EDİRNE - Keşan Belediyesi'nin bugün yapılması planlanan meclis toplantısı öncesi, bir meclis üyesinin korona virüsü testi pozitif çıktı. Salt çoğunluk sağlanmayan oturum ertelendi.

Keşan Belediyesi'nin 8 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan olağan meclis toplantısı öncesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Erhan Engin'in korona virüsü testinin pozitif olduğu öğrenildi. Meclis öncesinde düzenlenen komisyon toplantısına katılan Engin'in temaslısı olan diğer meclis üyelerinin toplantıya katılamamaları sebebiyle mecliste gerekli çoğunluk sağlanamazken oturuma yalnızca 7 meclis üyesi katılabildi.

Mecliste konu hakkında açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, meclis üyeleri ve birim amirlerinin Pazar günü PCR testine gireceklerini belirterek, "Belediye kanunu gereğince meclis toplantısı için toplandık, yapılan yoklamada üye salt çoğunluğun sağlanamadığını görüyoruz. Testi pozitif çıkan meclis üyesi ile birlikte, temaslı olan meclis üyeleri evlerinde izolasyon altındalar. Pazartesi günü toplantımızı yapmak üzere karar verdik. Belediyemizde korona virüs sebebiyle ilk defa meclisi tatil ediyoruz" dedi.

Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli
Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli
Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli
Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli
Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli
Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli
Keşan Belediye Meclisi'ne korona virüs engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE AKARCA

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