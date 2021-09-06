Kernek Meydanı'nın eski haline dönmesi için proje hazır!
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Kernek Meydanı'nın eski haline dönmesi için proje hazır!

Kernek Meydanı'nın eski haline dönmesi için proje hazır!
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Memet Mert ve beraberindeki heyet, Kernek Meydanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Kernek Meydanı'nın eski haline dönmesi için proje hazırlayıp hayata geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü, özlenen Kernek'i vatandaşlarla buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

MERT: EN KISA SÜREDE HİZMETE SUNACAĞIZ

Kernek Meydanında devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Mert, işin yüzde 90'lık kısmının tamamlandığını ifade ederek, kalan kısmın tamamlanmasıyla birlikte özlenen Kernek'in Malatyalıların hizmetine sunulacağını aktardı. Mert, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda projelerimizi hazırlayarak Kernek meydanında çalışmalarımıza başlamıştık. Yapılan çalışmaları yerinde görmek için geldik. Burada suyun yüzeye çıkarılması için ciddi bir emek harcandı. Bu durumu ön görme şansımız yoktu ve bu sebeple biraz zaman aldı.Şuan üst yapı çalışmalarımız ve çevre düzenlememiz yoğun bir şekilde devam ediyor. 20 tane bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Yeşil alana katılacak olan dört tane blokun yıkım çalışması ise devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda Kernek'i halkımızın hizmetine açacağız. Kernek'in eski görüntüsüne kavuşması için çalışan ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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