Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek
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Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek

02.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:22

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, Irak'ın Kerkük kentinde onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği'nin TİKA tarafından onarılacağını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, Irak'ın Kerkük kentinde onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği'nin TİKA tarafından onarılacağını söyledi.

TİKA Koordinatörü Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Türk Şehitliği'nin uzun yıllardır onarıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yazıcı, tarihi miras niteliğindeki şehitlikte bu ay başlatılacak yenileme çalışmalarının yıl ortasında tamamlanmasını planladıklarını aktardı.

Bu süreçte şehitliğin yakınında bulunan Danyal Peygamber'in makamının da onarılacağını kaydeden Yazıcı, her iki yerin yenilenmesi için TİKA olarak geçen yıl inceleme başlattıklarını ifade etti.

????Osmanlı Devleti'nin bu topraklardan çekilmesinden bu yana yaklaşık 100 yıldır herhangi bir onarım veya restorasyon çalışması yapılmayan Türk Şehitliği adeta kaderine terk edilmiş halde bulunuyor.

Kerkük'te çok sayıda sivil toplum örgütü, tarihçi ve araştırmacının şehitliğin onarımı için yerel ve merkezi hükümete yaptığı çağrıların da sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek
Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek
Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek
Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım

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