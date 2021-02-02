Kerkük'te Türkmenler, Suriye'de DEAŞ hapishanelerinde tutulan 400 Türkmen kadının serbest bırakılmasını istedi
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Kerkük'te Türkmenler, Suriye'de DEAŞ hapishanelerinde tutulan 400 Türkmen kadının serbest bırakılmasını istedi

02.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:41
Kerkük'te Türkmenler, Suriye'de DEAŞ hapishanelerinde tutulan 400 Türkmen kadının serbest bırakılmasını istedi

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hapishanelerde tutulan 400 Türkmen kadının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hapishanelerde tutulan 400 Türkmen kadının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Kerkük kent merkezindeki İnsan Hakları Komiserliği binası önünde düzenlenen gösteriye, onlarca kişi katıldı.

Irak bayrakları taşıyan göstericiler, Suriye'deki DEAŞ hapishanelerinde tutulan Türkmen kadınların serbest bırakılması için hükümetin devreye girmesini istedi.

BM ile Irak hükümetine "acil devreye girin" çağrısı

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın yaklaşık 6 yıl önce Musul kentini ele geçirdiği sırada Telafer'den 400 Türkmen kadını kaçırdığını söyledi.

Kaçırılan 400 Türkmen kadının Suriye'de DEAŞ'a ait hapishanelerde tutulduğunu ifade eden Yazaroğlu, söz konusu kadınların serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler ile Irak hükümetinin devreye girmesini istedi.

Irak İnsan Hakları Komiserliğine de çağrıda bulunan Yazaroğlu, acil müdahale edilmediği takdirde yüzlerce Türkmen kadının akıbetinin kötü olmasından endişelendiklerini dile getirdi.

DEAŞ'ın elindeki Türkmen kadınların çoğu çocuk

Türkmen Kadınlar Birliği Başkanı Gülşen Hürmüzlü de DEAŞ'ın elindeki Türkmen kadınların büyük bölümünün çocuk olduğu bilgisini verdi.

Hürmüzlü, DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığına son veren hükümetten Türkmen kadınları da örgütün elinden kurtarmasını istedi.

Irak Türkmen Cephesi ve Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Suriye'deki DEAŞ'a bağlı hapishanelerde 400 Türkmen kadın bulunduğunu bildirmişti.

Salihi, Irak İstihbarat Servisinin Türkmen kadınların DEAŞ'ın elinde bulunduğu yönündeki resmi belgelerini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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