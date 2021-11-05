Kerimcan Durmaz - Vida Loca sözleri! Vida Loca şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!
Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı Vida Loca Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde 500 bin izlenmeyi ve 50 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Vida Loca sözleri nedir? Vida Loca şarkı sözleri nelerdir? Vida Loca sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...
Kerimcan Durmaz - Vida Loca şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.
KERİMCAN DURMAZ - VIDA LOCA SÖZLERİ
Ladies and gentleman, or whoever you are! Welcome on board, this is your captain speaking.
So fasten your seatbelts, because you are in for a fun ride off to Loca Land.
We are now ready for take off..however, don't take anything off…. I mean just yet, have a nice flight!
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Girelim moda
Party her an vida loca (whoo)
Girmem o yola
Artık çizdim yeni rota
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Giydim Bottega
Üstüm başım limonata (ice, ice)
Kollarımda bak
Harry Winston G pırlanta (wow)
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Bilir beni hepsine sorsan
Uçak modu hep telefonda
Sahneler her günüm sold out (wow)
Gülüyorum hep inadımdan
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Arar beni bulamaz hiç
Sildim çoktan hepsi mazi (ey)
Parıldarım drip drip drip drip!
Yaşattığım trip trip trip trip!
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Çıkardım yükseklere yine
Dönüşü yok çözdüm denklemi
Rahatsız ettim belli ki
Umursamam artık kimseyi
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Başardım kurduğun düşleri
Gördümo sahte gülüşleri
Bozdum oyunlarıezberi
Yetmedi yükselt sesleri!
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Girelim moda
Party her an vida loca (whooo)
Girmem o yola
Artık çizdim yeni rota
-----
Giydim Bottega
Üstüm başım limonata (ice, ice)
Kollarımda bak
Harry Winston G pırlanta (wow)
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İçim rahat
Benimle şans
Açıldı fark
Daha ikinci part
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Geceyi yak
Yakın temas
Ağır gelir sana
Benimle dans
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Belli hasetlerin sonu
Kafam dolu
Beni arar durur
Söyle nedir konu?
Bütün gözler üzerimde döner durur
Bana söyle ederin ne?
Tamam. Kabul !
-----
Çıkardım yükseklere yine
Dönüşü yok çözdüm denklemi
Rahatsız ettim belli ki
Umursamam artık kimseyi
-----
Başardım kurduğun düşleri
Gördümo sahte gülüşleri
Bozdum oyunlarıezberi
Yetmedi yükselt sesleri
-----
Girelim moda
Party her an vida loca (whoo)
Girmem o yola
Artık çizdim yeni rota
-----
Giydim Bottega
Üstüm başım limonata (ice, ice)
Kollarımda bak
Harry Winston G pırlanta (wow)
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı Vida Loca bu gece Youtube'a yüklenmişti. Şarkı kısa sürede 589 bin izlenme ve 55 bin beğeni aldı. Şarkının sözleriKerimcan Durmaz, Yase ve Jako'ya aittir.