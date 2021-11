Kerimcan Durmaz - Vida Loca sözleri! Vida Loca şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!

Kerimcan Durmaz - Vida Loca şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.

KERİMCAN DURMAZ - VIDA LOCA SÖZLERİ

Ladies and gentleman, or whoever you are! Welcome on board, this is your captain speaking.

So fasten your seatbelts, because you are in for a fun ride off to Loca Land.

We are now ready for take off..however, don't take anything off…. I mean just yet, have a nice flight!

-----

Girelim moda

Party her an vida loca (whoo)

Girmem o yola

Artık çizdim yeni rota

-----

Giydim Bottega

Üstüm başım limonata (ice, ice)

Kollarımda bak

Harry Winston G pırlanta (wow)

-----

Bilir beni hepsine sorsan

Uçak modu hep telefonda

Sahneler her günüm sold out (wow)

Gülüyorum hep inadımdan

-----

Arar beni bulamaz hiç

Sildim çoktan hepsi mazi (ey)

Parıldarım drip drip drip drip!

Yaşattığım trip trip trip trip!

-----

Çıkardım yükseklere yine

Dönüşü yok çözdüm denklemi

Rahatsız ettim belli ki

Umursamam artık kimseyi

-----

Başardım kurduğun düşleri

Gördümo sahte gülüşleri

Bozdum oyunlarıezberi

Yetmedi yükselt sesleri!

-----

Girelim moda

Party her an vida loca (whooo)

Girmem o yola

Artık çizdim yeni rota

-----

Giydim Bottega

Üstüm başım limonata (ice, ice)

Kollarımda bak

Harry Winston G pırlanta (wow)

-----

İçim rahat

Benimle şans

Açıldı fark

Daha ikinci part

-----

Geceyi yak

Yakın temas

Ağır gelir sana

Benimle dans

-----

Belli hasetlerin sonu

Kafam dolu

Beni arar durur

Söyle nedir konu?

Bütün gözler üzerimde döner durur

Bana söyle ederin ne?

Tamam. Kabul !

-----

Çıkardım yükseklere yine

Dönüşü yok çözdüm denklemi

Rahatsız ettim belli ki

Umursamam artık kimseyi

-----

Başardım kurduğun düşleri

Gördümo sahte gülüşleri

Bozdum oyunlarıezberi

Yetmedi yükselt sesleri

-----

Girelim moda

Party her an vida loca (whoo)

Girmem o yola

Artık çizdim yeni rota

-----

Giydim Bottega

Üstüm başım limonata (ice, ice)

Kollarımda bak

Harry Winston G pırlanta (wow)

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı Vida Loca bu gece Youtube'a yüklenmişti. Şarkı kısa sürede 589 bin izlenme ve 55 bin beğeni aldı. Şarkının sözleriKerimcan Durmaz, Yase ve Jako'ya aittir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet