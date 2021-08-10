Kerimcan Durmaz, yangın bölgesi için 50 bin TL yardımda bulundu
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Kerimcan Durmaz, yangın bölgesi için 50 bin TL yardımda bulundu

Kerimcan Durmaz, yangın bölgesi için 50 bin TL yardımda bulundu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e bir destek de sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'dan geldi.

Haluk Levent, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınlarının ilk gününden itibaren afetzedeler için destek çalışmaları yürütüyor. AHBAP'ın kurucusu olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın desteğini Twitter hesabından paylaştı.

"SEVGİLİ KERİMCAN DURMAZ ARADI"

Haluk Levent, "Sevgili Kerimcan Durmaz aradı. Yangınlardan zarar görenler için kullanılmak üzere 50 bin TL bağış yapacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kerimcan Durmaz, deprem bölgesi için 50 bin TL yardımda bulundu

O DA TEŞEKKÜR ETTİ

Levent'in teşekkürüne kayıtsız kalmayan Kerimcan ise paylaşımın altına "Böyle bir şeye vesile olduğunuz için herkes adına ben teşekkür ederim. Sevgiler" şeklinde yorum yaptı.

KIVAÇ TATLITUĞ VE EŞİ DE DESTEK VERDİ

Ünlü şarkıcı, birkaç gün önce de Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in, yangınların kontrol altına alınmasında yardımcı olması için kiralanacak helikopter için katkıda bulunduğunu duyurmuştu. Levent, Twitter hesabından, "Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. 'Abi helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL'lik bağış yapma kararı aldık.' dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e çok teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.

"ACUN ILICALI İLE FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

Öte yandan Haluk Levent, geçtiğimiz hafta tv8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı'nın desteğini de Twitter hesabından paylaşmıştı. Haluk Levent, "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık... Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağ ol" ifadelerini kullanmıştı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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