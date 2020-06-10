Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
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Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı. En yakın arkadaşıyla bir süredir küs olan Kerimcan Durmaz ise Çalışır'ın mezarı başında dakikalarca gözyaşı döktü.

10.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:30

Ünlü sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eski dostunun ani ölümüyle yıkılan Kerimcan Durmaz ise mezarlıkta elleriyle yüzünü kapatarak gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞIYLA KÜS OLARAK AYRILDI

Kerimcan Durmaz, eskiden yediği içtiği ayrı gitmeyen ancak şimdilerde küs olduğu Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Eski dostunu küs bir şekilde toprağa verdiği için büyük acılar yaşayan Kerimcan, Çalışır'ın mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Durmaz bir ara gözyaşlarını silerek arkadaşının mezarına su döküp dua etti.

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

"HEP KALBİMİN KÖŞESİNDE KALACAKSIN"

Cenaze sonrası Instagram hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, "Caner'im, dostum, bizi bugün bırakıp gitti... Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner'im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Nurlar içinde uyu... Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
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Haber Yorumları (4)
AYDIN NAZ: ölümün çok erken oldu be
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RUMUZ: Vah vah memleket de bayraklar yarıya inmiştir şimdi....
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YARGIÇ: ZEBANİLERE ANLATIRSIN ARTIK DURUMU. . .
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