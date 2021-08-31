Kerim Savaş Sarı ünlü isimleri programında ağırlıyor

Uzun yıllar televizyonda spor ve şovu birleştirerek, ekranlarda ilk kez yayınlanan bir çok ekstrem sporu çekerek başarılı programlara imza atan Kerim Savaş Sarı, yepyeni bir konsept ile bu defa youtube kanalındaki program ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Kerim Savaş Sarı isimli YouTube kanalında yayınlanacak olan ve her bölümde farklı ünlüleri misafir edecek olan Sarı, programın formatı özenle hazırladığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü yayınlanan ve ikinci bölümü ile ilgili fotoğrafları da Instagram hesabında paylaşan ünlü programcı ve sporcu Kerim Savaş Sarı, farklı bir format ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. "Kendi kanalımda yayınlayacağım programda önce konuk ettiğim ünlü ile bir ekstrem spor yapıp daha sonra radyo konseptini kurarak sohbet etmeye başlayacağız. Bu sohbete interaktif olarak çekimden önce Instagram'dan sorulan soruları da ekleyeceğim. İzleyenler de aslında katılabilecekler böylelikle. Ben de bu soruları konuğumuza soracağım." Şeklinde yaptığı açıklamalarla programa ilişkin detaylarda bulundu.

Kerim Savaş Sarı'nın yeni programının ilk bölümündeki ünlü konuğu ise Alina Boz oldu. Pek çok dizide rol alan Alina Boz ile renkli görüntüler ve keyifli bir sohbet eşliğinde güzel bir program yapan Sarı, izleyicilerinden tam not aldı. Birlikte sörf yaparak muhteşem görüntüler ortaya çıkarken Alina Boz'un keyifli sohbeti ile de çok güzel bir programa damga vuran Kerim Savaş, "Alina Boz ile güzel bir sohbetin eşliğinde dolu dolu bir program gerçekleştirdik." dedi. Alina Boz için "Programa gelen ilk konuktan ziyade programı beraber açtık." diyen Kerim Savaş Sarı ikinci bölümünde ise Gökhan Türkmen'i misafir edeceğini söyledi. Gökhan Türkmen ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Kerim Savaş Sarı ikinci bölümün çok yakında geleceğinin de müjdesini vermiş oldu.

Kaynak: Bültenler