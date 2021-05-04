Son dakika haberi! Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi (3)
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Son dakika haberi! Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi (3)

Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... 'SEVİNCİMDEN AĞLADIM'Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolduktan 46 saat sonra bulunan, otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney'in babası Adem Güney, devlet yetkilileri ve arama çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

'SEVİNCİMDEN AĞLADIM'

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolduktan 46 saat sonra bulunan, otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney'in babası Adem Güney, devlet yetkilileri ve arama çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Kerim Can'ın nasıl kaybolduğuyla ilgili de Demirören Haber Ajansı'na konuşan Adem Güney, "Eşim geçen pazartesi 'köye gideceğiz işim var annemle' dedi, 'tamam' dedim pazartesi günü gittik. Ondan sonra bana haber geldi, 'Çocuk kayboldu, aradım bulamadım, babam da bulamadı' dedi. 'Çocuk nasıl kaybolur' dedim. Sonra ablamın, kardeşimin yanına gittim. Polisten izin aldık. Jandarma bizden evvel varmış aramaya başlamış. Sonra biz de aramaya gittik, baktık çocuk yok. Jandarma bugün buldu. Allah razı olsun, devletimiz, milletimizden. Bulununca çok sevindim. Sevincimden ağladım. Merak ettim, ambulansta gördüm. Çok sevindim. Bundan başka sevincim yokmuş. Bulan astsubaydan da Allah razı olsun" dedi.


Son dakika haberi! Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi (3)
Son dakika haberi! Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi (3)
Son dakika haberi! Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi (3)
Son dakika haberi! Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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