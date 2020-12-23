Yeni dizisiyle ilgili konuşan Keremcem'den ilginç Acun Ilıcalı itirafı
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Yeni dizisiyle ilgili konuşan Keremcem'den ilginç Acun Ilıcalı itirafı

23.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:03
Yeni dizisiyle ilgili konuşan Keremcem'den ilginç Acun Ilıcalı itirafı

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, yeni dizisinde altı çocuklu bir babayı oynayacak. Best FM'de Yasemin Şefik'in programına katılan Keremcem, "Acun acaba, önünden engelleri mi kaldırıyor? Bak sen ve Emre Altuğ aile babası rollerine geçiş yaptınız?" şakası üzerine Keremcem, "Acun'un önünde biz asla engel olamayız" diyerek, kahkaha attı.

Keremcem, "Geçmiş Olsun" isimli yeni şarkısıyla Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına katıldı. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan şarkıcı ve oyuncu ilk kez rol alacağı dizi projesini de anlattı.

Keremcem, başrolünü Aslı Bekiroğlu ile paylaşacağı Yetiş Zeynep isimli diziyle ilgili "Benim işlerim hep aynı anda oluyor. Yeni şarkım ve dizi projesi de böyle aynı zamana denk geldi. İlk kez bir sitcom'da rol alacağım. Senaryoyu okurken altı çocuklu bir baba olduğumu görünce, çok eğlendim." dedi.

"ACUN'A BİZ ASLA ENGEL OLAMAYIZ"

Yasemin Şefik'in "Sana bir komplo teorisiyle geliyorum; Acun acaba, önünden engelleri mi kaldırıyor? Bak sen ve Emre Altuğ aile babası rollerine geçiş yaptınız?" şakası üzerine Keremcem "Acun'un önünde biz asla engel olamayız" diyerek kahkaha attı.

Yeni dizisiyle ilgili konuşan Keremcem'den ilginç Acun Ilıcalı itirafı

Kaynak: Snob Magazin

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