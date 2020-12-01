Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi! Kerem Tunçeri kaç yaşında, nereli?
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Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi! Kerem Tunçeri kaç yaşında, nereli?

01.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:41
Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi! Kerem Tunçeri kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kerem Tunçeri, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kerem Tunçeri hakkında merak edilenler. Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi. Kerem Tunçeri kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kerem Tunçeri merak konusu oldu. İşte Kerem Tunçeri hakkında merak edilen Kerem Tunçeri kimdir, Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KEREM TUNÇERİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Nisan 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

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Nereli: İstanbul, Türkiye

Boy: 1,91 m

Mehmet Kerem Tunçeri (d. 14 Nisan 1979, İstanbul), Türk millî eski basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.

Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk millî takımında önemli görevler aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye millî basketbol takımını finale taşıdı. Tunçeri'nin millî takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında de millî takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Kerem Tunçeri ile abisi Kemal Tunçeri'nin kurduğu Tunçerispor takımında Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye çalışmaktadırlar.

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