Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
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Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve son günlerde adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından kaslarını sergilediği bir pozunu paylaştı. Erçel ise rol arkadaşını pozuna kuru kafa ve hayalet emojisi koydu.

24.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:32

'Sen Çal Kapımı' adlı dizide oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsinson dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor.

Özellikle dizi çekimi sırasında yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ikiliden Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı. Hande ise bu poza sessiz kalamadı.

HANDE'DEN EMOJİLİ YORUM

Bürsin'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yapılan yorumlar arasında Hande Erçel'in de bulunması dikkat çekti. Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorumda bulundu. Güzel oyuncu, Bürsin'in pozuna kuru kafa ve hayalet emojileri koydu. Erçel'in bu yorumuna kısa sürede 25 binden beğeni geldi. Öte yandan Kerem Bürsin'in kaslı pozu 890 binden fazla beğeni aldı.

Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum

AŞK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında son dönemlerde sık sık aşk iddiası çıkıyor. Öyle ki Erçel ve Murat Dalkılıç aşkının bitme sebebi olarak Kerem Bürsin gösteriliyor. Bürsin aşk iddialarını yalanlarken Dalkılıç da ilişkilerinin Bürsin yüzünden bitmediğini söyledi.

Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (2)
SEVİN: sevgili olurlar siz bu Kadar baski yaparsaniz. . . insanlarin akillarina giriyorsunuz ki ünlülerin tarzi da ztn belli- net sevgili olurlar olmazlarsa haber edin aslinda HAHA
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FEYZA: sízde biktirdiniz ama iki gunlü k iliskilerinizden bize ne
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500
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