Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya hayranlarına müjde! BluTV'nin sevilen yapımlarından 'Aynen Aynen'in yeni sezonu için beklenen gün geldi. Bugün saat 17.00'da BluTV'de izleyicisiyle buluşacak dizinin 4. sezonun 1. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı, BluTV'nin özel yapımı 'Aynen Aynen', 4. sezonuyla seyircisiyle bugün buluşmaya hazırlanıyor.

KÖY EVİNE GİTMEYE KARAR VERDİLER

Yeni sezonda kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille masaya yatırmaya devam edecek mini dizide zorlu karantina sürecini evde geçiren Nil (Nilperi Şahinkaya) ve ev arkadaşı Deniz (Kerem Bürsin), İstanbul'dan çıkıp doğayla baş başa kalmak için köy evine gitmeye karar verirler.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Bu onlar için yepyeni serüvenlerin başlangıcı olurken hem zorlu doğa koşullarıyla hem de birbirleriyle verecekleri mücadele izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

'Aynen Aynen'in mizah ve heyecan dolu yeni sezonunda yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken, senaryosunda ise 1 Kadın 1 Erkek dizisinin de senaristi olan Alper Erze'nin imzası yer alıyor. Dizi 4. sezonun ilk bölümüyle bugün 17.00'da sadece BluTV'de…

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