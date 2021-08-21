Kerem Bürsin'in ardından Burcu Biricik'in de Instagram sayfası kapatıldı
Hayranlarının Twitter'dan soru yağmuruna tuttuğu oyuncu konuyla Instagram'ın neden böyle birşey yaptığını bilmediğini, gerekli yerler başvurduğunu söyledi.
Hayranlarının Twitter'dan soru yağmuruna tuttuğu oyuncu konuyla Instagram'ın neden böyle birşey yaptığını bilmediğini, gerekli yerler başvurduğunu söyledi.
Kerem Bürsin'in ardından oyuncu Burcu Biricik de aynı sorunla karşı karşıya kaldı.
Biricik'in kişisel sayfası da Instagram tarafından kapatıldı.
Kaynak: Hürriyet