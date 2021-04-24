Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e olay yorum!
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Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e olay yorum!

Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e olay yorum!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son günlerin en çok konuşulan ikilisi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bürsin, Erçel'in son pozuna çarpıcı bir yorum yaptı. İşte detaylar...

Aşk yaşadıkları iddia edilen 'Sen Çal Kapımı' dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin bir süredir Maldivler'de tatil yapıyor. Kimisi ikilinin aşk yaşadığını öne sürüyor kimisi de reklam yaptıklarını iddia ediyor.

SON POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Özel hayatlarıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Erçel ve Bürsin sosyal medyada yine gündem oldu. Kerem Bürsin ile birlikte Maldivler'de olan Hande Erçel, gün batımında objektife poz verdi.

HAYRANLIĞINI İFADE ETTİ

Güzel oyuncunun bu karesi kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı. Kerem Bürsin, Erçel'in siyah elbisesiyle verdiği pozun altına, "İşte bu tam bir amanım!" yorumunu yaptı. Bürsin'in Erçel'e duyduğu hayranlığı bir kez daha ifade etmesi kafaları iyice karıştırdı.

TATİLİ BEDAVAYA MI GETİRDİLER?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İkilinin sponsorlu tatile çıktıkları ve kaldıkları otele para ödemedikleri ileri sürüldü. Erçel'in ablası Gamze Erçel de önceki gün eşi Caner Yıldırım ve kızı Aylin Mavi ile birlikte soluğu Maldivler'de almıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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