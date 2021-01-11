Kerem Altun kimdir? Kerem Altun görevi nedir? Kerem Altun kaç yaşında, nereli?

DEVA Partisi ile gündeme gelen isimlerden biri olan Ramiz Ongun hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Kerem Altun kimdir? Kerem Altun görevi nedir? Kerem Altun kaç yaşında, nereli?

DEVA Partisi'nde belirlenen A Takımı sonrası, bazı isimler gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Kerem Altun oldu. Peki, Kerem Altun kimdir?

KEREM ALTUN KİMDİR?

1955 Van (Ekrek) doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Van/Erciş de tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu. Anadolu'nun değişik bölgelerinde Eğitim Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Sırasıyla;

-Başbakanlık Müşavirliği,

-Kültür Bakanlığı Telif Hakları Sinema Genel Müdürü,

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Eğitimi Genel Müdürü,

-Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü görevlerini icra etti.

-23. Dönem Van Millet Vekili olarak Parlamentoda bulundu. Yasama faaliyetleri kapsamında 4 yıl plan bütçe komisyonu üyeliği ile değişik komisyonlarda görev aldı.

Millî Eğitim Bakanlığında Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi açılması, müfredat değişikliği, öğretmen kariyer sistemi gibi birçok ilke imza attı. Avrupa Birliği üyeliği sürecinde Avrupa ülkelerinde eğitim sistemleri üzerinde incelemeler yaptı.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum yasaları çerçevesinde Brüksel de eğitim ve kültür faslında müzakerelere katılım sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Meslek Birliklerinin kurulmasında rol aldı. Dünyanın birçok ülkesinde Kültür ve Sanat alanında ülkemizi temsilen kültür ve sanat etkinliklerinde yöneticilik yaptı.

Türkiye Gübre Sanayi Denetim Kurulu üyeliği ile birlikte, birçok STK da kuruculuk, mütevelli üyeliği ve yönetici olarak görev üstlendi. Türkiye'nin temel meseleleri ile ilgili yönetime sunulmak üzere akademisyenlerle yapılan çalışmalarda koordinatörlük görevlerinde bulundu.

Evli iki çocuk babasıdır.