Kerem Alışık'ın sunumuyla "Seneye Bu Zamanlar"

ilk sezonu yaz aylarında TRT1 ekranlarında seyirci ile buluşmuştu. Yoğun ilgi gören programın 2.sezon çekimleri de tamamlandı. Program yeni bölümleriyle 22 Aralık'tan (bu akşam) itibaren her Çarşamba 22.30'da TRT1'de ekrana gelmeye devam edecek.

"Seneye Bu Zamanlar programı nasıl çekliliyor?

"Seneye Bu Zamanlar"a başvuran katılımcılar programın çekildiği stüdyoya iki kez konuk oluyorlar. İlk geldiklerinde kendileri için belirledikleri hedefi ve bunu neden istediklerini anlatıyorlar. Daha sonra bu hedeflerine ulaşmak için 1 yıl boyunca çaba sarf ediyorlar. Bir yıl sonra ikinci kez stüdyoya konuk olan katılımcılar bir sene önce stüdyoda dile getirdikleri hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını ve bu süreçte neler yaşadıklarını izleyenlere aktarıyorlar. Tabi ikinci kez stüdyoya geldiklerinde hayatlarında birçok şey değişmiş olabiliyor. Program, yaptığı çekimlerle katılımcıların bir sene boyunca hedeflerine ulaşmak için yaşadıklarını da ekrana getiriyor. Her hikayenin çekimi ortalama 1 yıl sürüyor ama programda dakikalar içinde seyircilerin bütün hikayeyi izlemesi sağlanıyor… Programda, bu süre içinde yaptıklarını, amaçlarına ulaşmak için gösterdikleri çabayı ve başlarından geçen olayları anlatan katılımcılar ile Kerem Alışık arasında duygu dolu anlar yaşanıyor…

Programın 2.sezonunda da gerçek hayat hikayeleri şaşırtmaya devam edecek!...

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve büyük ses getiren programda zorluklar karşısında pes etmeyen, geleceğe dair umutları olan, hayallerinin peşinden gidenlerin hikayesi ekranlarda yine gündem yaratacak. Çekimleri yaklaşık bir yılda tamamlanan "Seneye Bu Zamanlar" gerçek hayat hikayeleri ve başarı öyküleriyle izleyenlerde merak uyandıracak…

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