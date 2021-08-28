Kerem Alışık: Ecrin seni hiç unutmayacağım
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Kerem Alışık: Ecrin seni hiç unutmayacağım

Kerem Alışık: Ecrin seni hiç unutmayacağım
Hürriyet - Haberler | Magazin

KİTAP YAZACAĞIM DEMİŞTİKerem Alışık, hayallerini 1 yıl içinde gerçeğe dönüştürmeye çalışan kişileri ağırladığı "Seneye Bu Zamanlar" programında bu kez kemik kanseriyle mücadele eden Ecrin Aydoğ'un hikayesini ekrana taşıdı.

KİTAP YAZACAĞIM DEMİŞTİ

Kerem Alışık, hayallerini 1 yıl içinde gerçeğe dönüştürmeye çalışan kişileri ağırladığı "Seneye Bu Zamanlar" programında bu kez kemik kanseriyle mücadele eden Ecrin Aydoğ'un hikayesini ekrana taşıdı. Alışık'a ilk kez 9 yaşındayken konuşan Ecrin, hasta bir çocuğun korkularını, umutlarını ve yaşama azmini duyurmak için bir kitap yazmak istediğini söyledi.

GELİRİ KANSERLİ ÇOCUKLARA

Aradan geçen 1 yılın sonunda yeniden Kerem Alışık'ın karşısına çıkan ve artık 10 yaşında olan Ecrin Aydoğ, "Bir Ecrin Hikayesi" adını verdiği kitabını tamamlamıştı. "Kitabımın gelirini kanser hastası çocuklara bağışlayacağım" diyen Ecrin, Kerem Alışık'a da imzalı kitap hediye etti. Oyuncu, Ecrin'e "Seni hiç unutmayacağım" diyerek sarılıp öptü.

Kemik kanseri nedeniyle yürüyemez hale gelen Ecrin Aydoğ, Kerem Alışık'ı çok etkiledi.

Kaynak: Hürriyet

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