Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Fekeli diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi tüm heyecanı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Dizide Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Fekeli diziden ayrılıyor mu? Kerem Alışık kimdir? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi tüm heyecanı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Dizide Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Fekeli diziden ayrılıyor mu? Kerem Alışık kimdir? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

KEREM ALIŞIK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu dizinin 90. bölüm fragmanında Fekeli'nin hastaneye kaldırıldığı görülmüştür. Akıllarda Fekeli diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinleşmiş değil ve konu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLÜYOR MU?

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinleşmiş değil ve konu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşler karşı karşıya: Savaşacaklar mı barışacaklar mı?

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

Fekeli'nin kalbi bir kez daha kırılıyor! Hayata bir kez daha küsüyor!

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

Ümit ve Müjgan sırlarını saklayarak sırdaş oluyor!

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

Fadik ve Raşit'e Şermin'den nişan hediyesi

Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının önemli isimlerinde Çolpan İlhan annesi, Sadri Alışık ise babasıdır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar bir çok dizi ve filmlerde yer alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi ''Dansöz''dür. Bu filmin yönetmenliğinin ve senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay üstlenmiştir.

Gençliğinde profesyonel olarak bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynamıştır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlenip, 1997 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunmaktadır. Ayrıca Kerem Alışık dayısı gibi şairdir. İki tane şiir kitabı bulunmaktadır.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır. Kerem Alışık Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Felekeli karakterini canladırmaktadır. Kerem Alışık 1.82 boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 90. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!