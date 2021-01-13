Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir?
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Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir?

13.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:22
Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir?

Kerahat vakti, güneşin doğuş, batış ve en tepede olduğu zaman dilimine denir. Dinimizce kerahat vaktinde namaz kılınması mekruhtur. Peki, Kerahat vakti ne zamandır? Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı?

Kerahat vakitleri namaz kılınır mı ve kerahavt vakti endir sorularının cevabını merka eden müminler, Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zaman ve kerahat vakti ne demektir gibi konularda araştırmalar yapıyor. Peki Kerahat vakti ne zamandır, kerahat vakti namaz kılınır mı, kerahat vakitleri ne zamandır, kerahat vakti ne zaman ve kerahat vakti ne demektir? Kerahat vakti ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

KERAHAT VAKTİ NEDİR?

Kerâhat Vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur. Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür.

Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir?

KERAHAT VAKİTLERİ NELERDİR?

Kerâhat vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur.

Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür:

1. Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.

2. İkinci kerahat vakti, istiva vakti ile zeval vakti arasıdır. Yani güneşin göğün tam ortasına dikilmesi ânından Batı tarafına doğru açılmaya başladığı âna kadar geçen süredir. Bu da yaklaşık 40 dakikalık bir zamandır.

3. İkindiden sonra, güneşin sarararak göz kamaştırmaz duruma geldiği andan başlayıp güneş batıncaya kadar süren vakit de kerahat vaktidir. Demek oluyor ki ikindi namazını güneş ışınlarının sararmakta olduğu sıralara kadar geciktirmemeli, kerahat vaktine bırakmamalıdır. Buda güneşin batmasından 45 dk. öncedir.

• İkindi namazı kerahat vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terkedilerek sadece farzı kılınır. Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa, bu bile sahih olur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde edâ edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur.

• Bu üç vaktin kerahat vakti olma hikmeti, ateşperestlerin ibâdet zamanı olmasıdır. Bunun dışında tıbbi açıdan gün doğumu ve gün batımı vücudumuzdaki tüm sistemlerin en verimli seviyede çalıştığı zamandır. Gün ortası ve gün ortasının tam tersi olan saat ise vücudumuzdaki tüm sistemlerin neredeyse durma noktası geldiği yarı ölüm dediğimiz uyku haline sebep olan bir zaman dilimidir.

KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN BUGÜN?

Akşam namazına 45 dakika kala kerahat vakti için akşam namazı saatlerini kontrol edebilirsiniz. Namaz saatleri için buraya tıklayınız.

KERAHAT VAKTİNDE NAMAZ KILINIR MI?

Kerahat vakti, güneşin doğuş, batış ve en tepede olduğu zaman dilimine denir. Dinimizce kerahat vaktinde namaz kılınması mekruhtur.

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