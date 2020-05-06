Kepez'e 20 metre genişliğinde yeni yol
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Kepez'e 20 metre genişliğinde yeni yol

Kepez'e 20 metre genişliğinde yeni yol
06.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:43

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'ni, Masa Dağı'ndan şehir merkezine bağlayan yolda başlattığı yol genişletme çalışmasını tamamladı.

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'ni, Masa Dağı'ndan şehir merkezine bağlayan yolda başlattığı yol genişletme çalışmasını tamamladı. Genişliği 8 metreden 20 metreye çıkarılan yol, yaz döneminde asfaltla kaplanacak.

Kepez Belediyesi, kırsaldaki yerleşim yerlerinden Duacı Mahallesi'ne otoban büyüklüğünde yol yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü, Duacı Mahallesi'ni, Masa Dağı bölgesinden şehir merkezine bağlayan 6469 Sokak'ta, yol genişletme çalışması başlatmıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde 2009'da açılan 6469 Sokak, Duacı Mahallesi'nin şehir merkezine ulaşımını kolaylaştırmıştı. Duacı Mahallesi 9045 ve 9035 sokaklarının kesişimi ile Çankaya Mahallesi 6466 Sokak arasında açılan yol, yıllar içerisinde artan araç trafiğinden dolayı ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Kepez Belediyesi, bölgedeki değişim ile konut ve kamu yatırımlarını dikkate alarak, şehir içi trafiğini de rahatlatan yolun genişliğini 8 metreden 20 metreye çıkardı.

Fen İşleri Müdürlüğü, 1571 metre uzunluğundaki yolda, iş makineleriyle sert kaya parçalarını kırarak, yolu genişletti. Daha sonra kamyonlarla getirilen kum, çakıl gibi malzemelerle yolun alt tabakası güçlendirildi ve tesviyesi yapıldı. Ardından ağır silindirle yol düzeltildi. Duacı Ormanı'nın içinden geçen yolun, genişletme çalışması sırasında hiçbir ağaca da zarar verilmedi. Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda başlattığı genişletme çalışmasının tamamlayarak, yolu asfalta hazır hale getirdi. Toz ve çamurun oluşmaması için de yola, dolgu malzemesi olan filler döküldü ve sıvı asfalt astar malzemesi döküldü. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 6466 Sokak'ın asfaltını yaz döneminde yapacaklarını ifade etti.

"Bu yol, bölgeye hareketlilik getirecek"

Yol genişletmesi çalışması yaptıkları 6466 sokağı, 2009'da hizmete açtıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Bu yol açıldığı gün itibariyle hem şehir içi trafiğini rahatlattı, hem de Duacı Mahallemiz sakinlerin şehir merkezine ulaşımı kolaylaştırdı. Ancak yıllar içerisinde Kepez, Masa Dağı bölgemiz gelişti ve büyüdü. Duacı Mahallemiz, önemli bir sayfiye yeri haline geldi. Artan araç trafiğinden dolayı da yol ihtiyacı cevap veremez hale geldi. Bu nedenden dolayı yolun genişliğini 8 metreden 20 metreye çıkardık. Otoban gibi kocaman bir yol inşa ettik. Bu geniş yol, uzun yıllar bölgenin ve şehrin trafiğini rahatlatan bir ulaşım ağı olacak. Bunun yanında genişlettiğimiz bu yol, bölgeye değer de kazandıracak; bölgedeki hareketlilik, kalkınmışlık ve gelişmişlik daha da artacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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