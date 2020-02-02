Kepez'den çocuklara 3 park daha
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Kepez'den çocuklara 3 park daha

Kepez Belediyesi, ilçedeki 639 adet park sayısını yeni yeşil alanlarla büyütmeye devam ediyor.

02.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:27
Kepez'den çocuklara 3 park daha

, ilçedeki 639 adet park sayısını yeni yeşil alanlarla büyütmeye devam ediyor. İlçede 3 mahalle parkının daha yapımı tamamlandı.


Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı yeşil seferberliği kapsamında caddelere, meydanlara ve bahçelere ağaçlar dikerken; mahallelere de yeni parklar inşa ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde değişik mahallelerde 28 tane parkın yapımını başlatmıştı. , Esentepe ve mahallelerindeki parkların inşası tamamlandı. Yeni parklarla Aydoğmuş Mahallesi'ne 1150 metrekare, Göksu Mahallesi'nde 2 bin 732 metrekare ve Erenköy Mahallesi'nde 1197 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Çim ekilen, çeşitli türde ağaç ve bitkinin dikildiği parklarda, ahşap oturma alanları, çocuk oyun mobilyaları, açık hava aletleri bulunuyor. Yeni parkları en çok da çocuklar sevdi. Çocuklar, parklardaki oyun mobilyalarında eğlenmenin tadını çıkarıyor. Çevresine değer kazandıran parklar, kent sakinleri için de nefes alabilecekleri yeşil bir nokta oluyor.


Yeşil seferberliğini, 'Elimizin değdiği her yeri yeşillendireceğiz' sloganıyla başlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuklara mutlu oldukları parkları armağan etmeye devam edeceklerini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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