Kenzo Takada kimdir? Kenzo Takada ne zaman, neden öldü?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kenzo Takada kimdir? Kenzo Takada ne zaman, neden öldü?

05.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:05
Kenzo Takada kimdir? Kenzo Takada ne zaman, neden öldü?

Japon modacı Kenzo Takada, Paris'te koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Çocuk yaşta okuduğu dergiler sayesinde modacı olmaya karar verdi. 1965 yılında Paris'e geldi ve bir süre serbest tasarımcı olarak çalıştı. Peki, Kenzo Takada kaç yaşında öldü?

Kenzo Takada, ilk defilesini 1970 yılında sergiledi ve 1980'li yıllarda modanın en çok konuşlan ismi oldu. 1970'li yıllarda ise Kenzo adında marka kurdu ve 1999 yılında emekli olduğunu bildirdi. Yüzlerce başarılı moda defilesine imza atan Kenzo Takada hayatına dair detaylar haberimizde.

KENZO TAKADA KİMDİR?

Takada, 27 Şubat 1939 tarihinde Japonya Hyogo eyaletinde dünyaya geldi. Kız kardeşlerinin takip ettiği moda dergileri ile modaya merak sardı. Ailesi Kenzo'yu, İngiliz edebiyatı okumak için üniversiteye gönderdi. Ancak bir süre sonra Kenzo Takada üniversiteden ayrıldı ve Tokyo'ya gitti, yardımcı ressam olarak iş buldu. Sonrasında ise moda tasarımcıları okuluna girdi ve oradaki tek erkek çocuktu. Daha önce bu okulda sadece kızlar okuyordu. Okuldan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra, tasarımcı "Sanai" moda mağazası için kıyafetler yaratma fırsatını elde etti.

Fransa'ya giden Kenzo Takada, ilk etapta küçük bir oda kiraladı ve Chanel, Dior ve Cardin'ın defilelerine gitti. Tasarımcı, bilinmeyen malzemeler ve renkler ile çalışmaya başladı. Buna paralel olarak, aynı anda birçok mağaza için moda koleksiyonları yaratıyordu. Neredeyse tüm parasını kendi şirketini kurmak için ayırdı. Oluşturulan ilk modeller tüm moda dünyasında bir sansasyon yarattı.

1975 yılında ilk butiğini açan Kenzo, Japon tarzında sıradışı bir koleksiyon başlattı. Her yıl, tasarımcı beş yeni koleksiyon yarattı. 1983 yılında Kenzo Takada, bir erkek giyim hattı başlatmaya karar verdi. Şirket, 1987'de ilk kokusunu çıkardı ve bu parfümle daha popüler hale geldi. 1993 yılında Kenzo markası popülaritesinin zirvesindeydi. Bu sırada LVMH holdingine dahil oldu. 1999'da emeklilik kararı aldı.

2002 yılında modaya geri dmönüş yaptı ve birçok marka ile çalıştı. Kenzo Takada'ya Fransız edebiyat ve sanat düzeninin şövalyesi ödülü 1984 yılında verildi. Dünayca ünlü modacı 5 Ekim 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İlgili Haberler

İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum
İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum
Ceylan Önkol kimdir? Ceylan Önkol nasıl öldü? Ceylan Önkol ne zaman öldü? Ceylan Önkol davası ne oldu?
Ceylan Önkol kimdir? Ceylan Önkol nasıl öldü? Ceylan Önkol ne zaman öldü? Ceylan Önkol davası ne oldu?
MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti? 4 Ekim MasterChef kim elendi?
MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti? 4 Ekim MasterChef kim elendi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Abdulhekin Ayhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Aslıhan Doğan Burak Özçivit
Spor Babel Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kenzo Takada kimdir? Kenzo Takada ne zaman, neden öldü? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:40:04. #1.14#
title