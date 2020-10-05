Kenzo Takada kimdir? Kenzo Takada ne zaman, neden öldü?

Japon modacı Kenzo Takada, Paris'te koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Çocuk yaşta okuduğu dergiler sayesinde modacı olmaya karar verdi. 1965 yılında Paris'e geldi ve bir süre serbest tasarımcı olarak çalıştı. Peki, Kenzo Takada kaç yaşında öldü?

Kenzo Takada, ilk defilesini 1970 yılında sergiledi ve 1980'li yıllarda modanın en çok konuşlan ismi oldu. 1970'li yıllarda ise Kenzo adında marka kurdu ve 1999 yılında emekli olduğunu bildirdi. Yüzlerce başarılı moda defilesine imza atan Kenzo Takada hayatına dair detaylar haberimizde.

KENZO TAKADA KİMDİR?

Takada, 27 Şubat 1939 tarihinde Japonya Hyogo eyaletinde dünyaya geldi. Kız kardeşlerinin takip ettiği moda dergileri ile modaya merak sardı. Ailesi Kenzo'yu, İngiliz edebiyatı okumak için üniversiteye gönderdi. Ancak bir süre sonra Kenzo Takada üniversiteden ayrıldı ve Tokyo'ya gitti, yardımcı ressam olarak iş buldu. Sonrasında ise moda tasarımcıları okuluna girdi ve oradaki tek erkek çocuktu. Daha önce bu okulda sadece kızlar okuyordu. Okuldan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra, tasarımcı "Sanai" moda mağazası için kıyafetler yaratma fırsatını elde etti.

Fransa'ya giden Kenzo Takada, ilk etapta küçük bir oda kiraladı ve Chanel, Dior ve Cardin'ın defilelerine gitti. Tasarımcı, bilinmeyen malzemeler ve renkler ile çalışmaya başladı. Buna paralel olarak, aynı anda birçok mağaza için moda koleksiyonları yaratıyordu. Neredeyse tüm parasını kendi şirketini kurmak için ayırdı. Oluşturulan ilk modeller tüm moda dünyasında bir sansasyon yarattı.

1975 yılında ilk butiğini açan Kenzo, Japon tarzında sıradışı bir koleksiyon başlattı. Her yıl, tasarımcı beş yeni koleksiyon yarattı. 1983 yılında Kenzo Takada, bir erkek giyim hattı başlatmaya karar verdi. Şirket, 1987'de ilk kokusunu çıkardı ve bu parfümle daha popüler hale geldi. 1993 yılında Kenzo markası popülaritesinin zirvesindeydi. Bu sırada LVMH holdingine dahil oldu. 1999'da emeklilik kararı aldı.

2002 yılında modaya geri dmönüş yaptı ve birçok marka ile çalıştı. Kenzo Takada'ya Fransız edebiyat ve sanat düzeninin şövalyesi ödülü 1984 yılında verildi. Dünayca ünlü modacı 5 Ekim 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.