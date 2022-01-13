Kenyalı görme engelli avukatın araç tutkusu

Kenya'da yaşayan 29 yaşındaki görme engelli avukat Julius Mbura, tehlikeli olmasına karşın araç kullanma tutkusundan vaz geçmiyor.

Karısının yardımıyla aracının kapısını açan Mbura, beyaz bastonunu katladıktan sonra otomobilini çalıştırıyor ve sokaklarda yol almaya başlıyor.

Avukat Mbura, 2010 yılında kör olduğundan beri engelliliğinin kendisini hiçbir zaman etkilemediğini veya hedeflerine ulaşma yeteneğini sınırlamadığını söylüyor. Araba kullanmanın dışında mutfakta tek başına yemek pişirmekten de hoşlanan Mbura, "Çok fazla arabanın olduğu yollarda aracımı kullanamıyorum ama boş trafikte çok iyi sürebiliyorum. Neredeyse hiç trafiği olmayan arazilerde veya yollarda araba kullanmayı çok seviyorum. Bu sayede arabalar hakkında çok şey öğrendim" dedi.

Gözleri olarak ona hizmet eden karısının yardımıyla alışveriş merkezine gidip geri dönebilen Mbura, ilk başta bu durumu kabullenmekte zorlanmış, daha sonra yeteneklerini geliştirerek yaşama sevincini tekrar kazanmış.