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Kentucky'deki hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi. Eyalet genelinde ölü sayısı 74 olarak açıklandı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği basın toplantısında hortuma ilişkin son bilgileri paylaştı. Beshear, 'Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu Kentucky'de gördüğümüz en güçlü hortumdu. Eğer iyi bir haber varsa o da ölü sayısının Pazartesi gününden beri artmadığıdır. Şu anda 74 can kaybımız var ve bunlardan 12'si çocuk' dedi. Öte yandan 100'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu belirten Beshear, yerel ve federal düzeyde arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini yineledi.

Öte yandan eyalette meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım havadan görüntülendi. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, onlarca evin yıkıldığı ve ağır hasar görerek kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Kentucky'deki hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi

Kentucky'deki hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi

Kentucky'deki hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi

Kentucky'deki hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi

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