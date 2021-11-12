"Kentsel Dönüşümde Örnek Alınan Yatırımlar Yapıyoruz"

Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Malatya'da sağlam ve depreme dayanıklı konutlaşma alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM Şirketimizin gözetiminde yapımı devam eden Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanımızda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda ikinci bloğumuzun da temelini atacağız. Hava şartları elverdiği müddetçe çalışmalar aksamadan sürecektir. Belediyemizin kendi imkanlarıyla yaptığı ilk kentsel dönüşüm projemiz olan buradaki dev yatırımımızı hak sahipleri ve diğer hemşehrilerimizle buluşturup, bölgemizi prestij seviyesi yüksek bir projeyle daha değerli bir hüviyete ulaştıracağız." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projeleriyle sağlam, depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, " 24 Ocak ve sonrasında yaşanan artçı depremlerde hasar gören, yıkılmaya yüz tutmuş buradaki binalarımızın yerine sağlam, güvenilir ve depreme dayanıklı konutlar ve yeni nesil sosyal yaşam alanları kazandıracağız. İç ve dış mimarisinin yanı sıra sosyal ve sportif mekanlarıyla göz dolduracak, Yeşilyurt'umuzun gelişim sürecine büyük değerler katacak özel bir yatırımı bölgemize kazandıracağız. İlk etapta yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması başlattık, şu anda inşaatı devam eden alanda toplamda 168 daire ve 10 işyerinin yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla bölgemizde başka bir örneği olmayan prestijli bir projeyi Yeşilyurt'umuz ile buluşturacağız. Bizlerde burayı sık sık ziyaret ederek incelemelerde bulunup düzenli ve planlı ilerleyen inşaat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinde fark oluşturan bir belediye olarak buradaki yeni projemizle bölgemize örneklik teşkil edecek güzel bir yatırımın altına imza atacağız. Hemşehrilerimizin sağlıklı, düzenli, sağlam ve depreme dayanıklı konutlarda hayatını sürdürmesi noktasında yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Çınar, Yakınca ve Melekbaba mahallesinde yapımı devam eden Deprem Konutlarının yanı sıra Yeşilyurt İŞGEM'in müstakil konut projesi ve Yeşil Topsöğüt Konutlarıyla birlikte Yeşilyurt'a iki bine yakın nitelikli ve depreme dayanıklı konutların kazandırılacağını da sözlerine ekledi.

İnceleme ziyaretinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan'da hazır bulundu.

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