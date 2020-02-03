Kent Tarım'da ücretsiz eğitim fırsatı

03.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:54

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri 2020 yılının ilk dönem kursları için kayıtlar devam ediyor. Yeni dönemin, Mutlukent Kent Tarım Hobi Evinde 12 Şubat Çarşamba, Ata Kent Tarım Hobi Evinde ise 13 Şubat Perşembe günü başlayacağı eğitimler ücretsiz olarak verilecek.



Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2020 yılı ilkbahar sezonu Şubat ayında başlıyor. Mutlukent Mahallesi ile Öveçler'e bağlı Ata Mahallesi'nde bulunan merkezlerdeki eğitimler için kayıtlar başladı. Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen eğitimlere, kent içinde küçük çaplı tarım yapmak isteyenler ile hobi olarak yapmak isteyen tüm vatandaşlar katılabiliyor. Sebze yetiştirmek için ortamın hazırlanması, sebzelere doğal bakım, dikey bahçe teknikleri, budama, aşılama, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek, marul ve tıbbı aromatik bitkilerin nasıl yetiştirileceği gibi konuların anlatılacağı eğitimlerde, evde kompost yapımı, yağmur hasadı, mantarlar ve organik pazar konuları da işlenecek.



Arıcılık eğitimleri de ücretsiz



Çankaya Belediyesi tarafından Kent Tarım Hobi Evlerinde verilen "Temel Arıcılık Eğitimleri" de 11 Şubat'ta Mutlukent'te, 14 Şubat'ta Ata Kent Tarım Hobi Evi'nde başlıyor. Eğitimlerde, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım, arı sağlığı, bal üretimi ile ballı bitkiler ve arı ürünleri üretimi konuları katılımcılara anlatılacak. Temel Sebze yetiştiriciliği eğitimleri gibi ücretsiz olacak arıcılık eğitimlerinden dileyen tüm vatandaşlar yararlanabiliyor.



Eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 2353973 ya da 4588900 dahili 2408 - 2452 numaralı telefonlardan bilgi alabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA