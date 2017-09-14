Kent Söyleşileri'nde İki Ünlü Konuk

Ünlü yazar Buket Uzuner ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuğu olduğu bu ayki 'Globa Local Kent Söyleşileri'nin üçüncüsü dün akşam gerçekleştirildi. Kentlilik ve kadın teması üzerine gerçekleşen sohbetin açılış konuşmasını proje yöneticisi Dr. Zeki Hozer yaptı.



Yazar Gülşah Elikbank'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide yazar Uzuner kentli olabilmenin ve kentlilik ruhunun gelişebilmesinin sanatla olan ilişkiye bağlı olduğunu söyleyerek Avrupa deneyimlerinden örnekler verdi. Batı toplumlarında insanların sanatsal aktivitelere yoğunlukla katıldıklarını ve bu bilincin ve sevginin ortak bir takım değerler oluşturduğunu söyleyen Uzuner, insanların doğayla olan ilişkileri hakkında da bir takım ilginç bilgiler verdi. Eski Türklerde kayın ağacının kutsal olduğunu anlatan Uzuner kayın ağacının hayat ağacı olduğunu ve kayınvalide kayınbaba sözcüklerinin buradan türediğini anlattı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de Cittaslow seçilen ilçelerindeki yaşamdan bahsetti. Kentlerin kendilerine ait özelliklerinin olması gerektiğini anlatan Soyer, günümüzde tüm kentlerin birbirine benzemeye başladığı eleştirisinde bulundu.



Kapanışta tekrar söz olan Dr. Zeki Hozer ise söyleşilerin ekim ayı konuklarının Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Ataol Behramoğlu olacağını ve Sovyet Devriminin 100. yılını konuşacakları bilgisini verdi. Hozer, söyleşilere ilginin giderek arttığını belirterek mekan sponsoru otele ve Medical Park İzmir Hastanesine teşekkür etti. - İZMİR