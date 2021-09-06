Mardin'de 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapılacak

Mardin'de 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapılacak
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahalleler dahil olmak üzere kent genelinde daha modern yolları vatandaşın hizmetine sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Kent genelinde devam eden sathi kaplama ve beton asfalt çalışmalarına paralel olarak kilitli parke döşemesi de yapılıyor.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, merkez, ilçeler ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Aslan, "Sathi kaplama, beton asfalt ve kilitli parke döşemesiyle Mardin'in yollarını daha modern hale getirmek için çalışıyoruz. Bu yıl sezon bitimine kadar önemli oranda yol çalışması yapacağız. Hedefimiz iki yıl içerisinde Mardin'de yol sorununu tamamen gündemimizden çıkarmak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mardin'de 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:11:38. #1.15#

title