Mardin'de 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 100 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahalleler dahil olmak üzere kent genelinde daha modern yolları vatandaşın hizmetine sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Kent genelinde devam eden sathi kaplama ve beton asfalt çalışmalarına paralel olarak kilitli parke döşemesi de yapılıyor.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, merkez, ilçeler ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Aslan, "Sathi kaplama, beton asfalt ve kilitli parke döşemesiyle Mardin'in yollarını daha modern hale getirmek için çalışıyoruz. Bu yıl sezon bitimine kadar önemli oranda yol çalışması yapacağız. Hedefimiz iki yıl içerisinde Mardin'de yol sorununu tamamen gündemimizden çıkarmak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz