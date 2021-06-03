Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" diyen memur sürüldü
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Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" diyen memur sürüldü

Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime 'Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın' diyen memur sürüldü
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İzmir Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibi kendisini tatil gününde WhatsApp üzerinden uyaran hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" yanıtını verdi. Yanıttan hoşnut olmayan hakimin, tutanak tutup komisyona göndermesi nedeniyle zabıt katibi 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesi'ne sürüldü.

İzmir Adliyesi'nde yaşanan olay sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 25 Nisan günü yaşanan olayda, Adliye'de görevli hakim, gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle WhatsApp'tan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı.

"TATİLDE BİLE BENİ TEKİT EDİYORSUNUZ, NEDEN YAPIYORSUNUZ ANLAMIYORUM"

Zabıt katibi kendisini tatil gününde uyaran hakime, "Çocuğumu covid testinden getirdim, siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum" yanıtını verdi. Yanıttan hoşlanmayan hakim ise zabıt katibine "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum" dedi.

"BENİ UYARACAKSANIZ MESAİ SAATLERİNDE UYARIN OLUR MU?"

Tartışmanın devamında zabıt katibinin hakimin uyarısına "O zaman şöyle yapalım hakime hanım beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabını vermesi ise iplerin kopmasına neden oldu.

6 AYLIĞINA BAŞKA BİR ADLİYE'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Kendisine saygısızlık yapıldığını savunan katip hakkında tutanak tutan ve Komisyon Başkanlığı'na gönderen hakimin hamlesiyle, katibin 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesi'nde görevlendirilmesine karar verildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Zabıt katibinin yaşanan olay sonrasında sürülmesi sosyal medyada da gündem yarattı. Ekşisözlük başta olmak üzere çok sayıda platform kullanıcıların yorum yağmuruna tutması nedeniyle bu olayla çalkalandı.

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
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