Kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada
Konya'da tramvay durağına atlayarak izinsiz giren yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Otogar tramvay durağında yaşanan olayda Ömer Ç. (19) turnikeleri kullanmadan durağa izinsiz girerek tramvaya binmek istedi. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Hurşit K. (30), şahsı uyararak turnikeden geçmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç., güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı.
KULÜBEYE GİRİP AMBULANSIN GELMESİNİ BEKLEDİ
Olayın ardından yaralı görevlisi, kulübesine girerek ambulansın gelmesini bekledi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı