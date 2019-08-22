22.08.2019 15:58

Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtan kişi gözaltına alındı.

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'inde bir galeriye gelen M.S, kendisinin kayyum ve mali denetmen olduğunu söyledi.

M.S'den şüphelenen çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüphelinin GBT sorgusunu yapan ekipler, bu kişinin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA