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Kendisini Fatih Sarıkaya'ya emanet etti

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Kendisini Fatih Sarıkaya'ya emanet etti

Eski eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kötü günleri geride bırakan sanatçı Songül Karlı, aldığı radikal bir kararla sevenlerini şaşırttı. İşte detaylar...

FATİH, İSTANBUL (Snob Magazin) - Usta sanatçı Songül Karlı, radikal bir karara imza attı. Şarkıcı, her şeyini yakın arkadaşı kuaförü Fatih Sarıkaya'ya emanet etti.

Karlı, yıllardır saçını emanet ettiği Sarıkaya'ya menajerliğini de verdi.

Sarıkaya, ayrıca bundan sonra Karlı'nın kombinleriyle de ilgilenecek.

Kendisini Fatih Sarıkaya'ya emanet etti

Kendisini Fatih Sarıkaya'ya emanet etti

Kendisini Fatih Sarıkaya'ya emanet etti

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