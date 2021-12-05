Kendisini Fatih Sarıkaya'ya emanet etti

FATİH, İSTANBUL (Snob Magazin) - Usta sanatçı Songül Karlı, radikal bir karara imza attı. Şarkıcı, her şeyini yakın arkadaşı kuaförü Fatih Sarıkaya'ya emanet etti.

Karlı, yıllardır saçını emanet ettiği Sarıkaya'ya menajerliğini de verdi.

Sarıkaya, ayrıca bundan sonra Karlı'nın kombinleriyle de ilgilenecek.