Kendisini aldattığını öne sürdüğü karısının kafasını kesip, kesik başla polis karakoluna gitti
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Kendisini aldattığını öne sürdüğü karısının kafasını kesip, kesik başla polis karakoluna gitti

12.10.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:28
Kendisini aldattığını öne sürdüğü karısının kafasını kesip, kesik başla polis karakoluna gitti

Hindistan'da kıskançlık krizine giren koca, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısının kafasını kesti. Dehşete düşüren olayda cinayeti işleyen kişi, ardından kesik başla polis karakoluna giderek teslim oldu.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Kinnar Yadav isimli adam, kendisini komşusu ile aldatan 35 yaşındaki karısı Vimla'nın kafasını kesti, ardından kesik baş ile polis karakoluna gitti.

KOMŞUYLA KONUŞTUĞUNU GÖRÜNCE ÇILDIRDI

İddiaya göre, komşular daha önce karısının kendisini komşusu olan Ravikant Yadav isimli adamla aldattığını söylediler. Geçen cumartesi günü sabah yürüyüşe çıkan Kinnar, eve döndüğünde karısını ve komşusunu konuşurken görünce kıskançlık krizine girip karısını döverek öldürdükten sonra kafasını kesti. Karısının kafasını kesen Kinnar, ayrıca karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusuna da saldırarak hastanelik etti.

KOMŞUYA SALDIRDI, ÖLDÜ SANIP BIRAKTI

Karısının kesilmiş kafası ile polis karakoluna giden Kinnar, gözlatına alındı. İfadesinde, karısını öldürdükten sonra komşusuna da öldürmek niyetiyle saldırdığını, komşusunun öldüğünü düşünüp kendisini bıraktığını söyleyen Kennar tutuklandı.

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