Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor
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Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor

Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehirleri gezerek insanların dertlerini 10 TL karşılığında dinleyen 23 yaşındaki Aytaç Şimşek, kendisini derdiyle ağlatabilene ise 100 TL veriyor.

Şehirleri gezerek insanların dertlerini 10 TL karşılığında dinleyen 23 yaşındaki Aytaç Şimşek, kendisini derdiyle ağlatabilene ise 100 TL veriyor.

İnsanların dertlerini 10 TL karşılığında dinleyerek geçimini sağlayan Aytaç Şimşek, Samsun'a geldi. Burada Atakum sahilinde elinde "Derdiyle beni ağlatabilene 100 TL" pankartıyla insanları dertlerini dinlemeye davet eden Şimşek, insanlar tarafından ilgiyle karşılandı. "Dert dinleyen gezgin adam" olarak bilinen Aytaç Şimşek'i Samsun'da ağlatan olmadı.

"Amacım dert dinleyerek, insanların rahatlamasını sağlamak"

Bu zamana kadar birçok dert dinlediğini söyleyen Aytaç Şimşek, "Şehir şehir gezip insanların dertlerini, hikayelerini dinliyorum. Her şehrin kendine özgü bir derdi var, bunu fak ettim. Amacım dert dinleyerek, insanların rahatlamasını sağlamak, insanlara yardımcı olabilmek. Bazıları kendi içine atmış ve kimseye anlatamamış beni gördüğünde yanıma gelip oturanlar oldu. Ağlatabilen iki kişi var. Ben uzun zamandır çocukluğumdan beri arkadaşlarımla dertleşiyorum. Birçok dert gördüm. Ben de bir farkındalık olsun diye dikkat çekmek amaçlı böyle bir şey yaptım. Hedefim patenle dünya tutu yapmak. Bisikletle yapan çok var. Ama patenle dünya turu değil, şehirler arası giden bile yok. Ben de iyi bir paten alabilmem adına sponsor bulabilirsem hiç durmadan yola çıkarım" dedi.

Bir vatandaş ise "Derdim vardı. Kendimi zorluyordum. İçime ata ata bir hal olmuştum. Anlattım biraz rahatladım diyebilirim ancak tam olarak kendimi anlatamadım, özele inemedim. Ağabey de iyi bir ağabey. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 51 şehir gezen Şimşek'in bir sonraki durağı ise Ordu olacak. - SAMSUN

Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor
Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor
Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor
Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor
Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor
Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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