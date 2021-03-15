Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu
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Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu

15.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:33
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu

Malatya'da babasını öldüren lise öğrencisi hiçbir şey olmamış gibi okula gitti. Okulda bir arkadaşına durumu itiraf etmesi üzerine çocuk, merhumun ailesini arayarak durumu bildirdi. Gözaltına alınan lise öğrencisi, "Sürekli baskı uyguluyordu. Geç gidiyorum diye bana kızıyordu. Sinirlendim ve vurdum" ifadelerinde bulundu.

Saat 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi Gazne Sokak'ta meydana gelen olayda, anne-babası ve oğlu A.A. ile birlikte yaşayan Reşat Aksakal'ın odasından silah sesi geldi. Anne ve baba odaya girdiğinde oğullarını yanında pompalı tüfek, kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Aksakal'ın intihara kalkıştığını düşünen ailesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Reşat Aksakal'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

"BEN BABAMI VURDUM"

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, okulda olan torunu A.A.'nın arkadaşı R.F., Adil Aksakal'ı aradı. R.F., Aksakal'a, torunu A.A.'nın 'Ben babamı tüfekle vurdum' dediğini söyledi. Adil Aksakal da polis ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okula giderek A.A.'yı gözaltına alındı.

"SÜREKLİ BASKI UYGULUYORDU"

Reşat Aksakal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. A.A.'nın pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Babam eve geç gitmem nedeniyle bana sürekli kızıyordu. Baskı yapıyordu. Sürekli olarak şiddet uyguluyordu. Ben de sinirlendim ve silahla ateş ederek kendisini vurdum" dediği belirtildi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞI AKLIMIZA GELMEZDİ"

Acılı baba Adil Aksakal ise, "Oğlumun intihar etmiş olabileceğini düşünürken telefonum çaldı. Açtığımda torunum A.,'nın okuldan arkadaşı, bana oğlumu torunumun öldürdüğünü söyledi. Aralarında problemler vardı ama inanın böyle bir şey yapacağı aklımızdan geçmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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