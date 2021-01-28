Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi
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Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi

28.01.2021 15:34 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:32

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir caddede yürüdüğü sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam, saldırıdan kurtulmak için köpeğe yumruk attı. Yumruk darbelerinin ardından köpeğin adamı bıraktığı görülürken, saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi Selçuklu Çarşısı'ndaki cadde üzerinde yürüyen vatandaş, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin vatandaşa saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YUMRUK DARBELERİ SONRASI BIRAKTI

Görüntülerde saldırıya uğrayan vatandaşın, köpekle kısa süre boğuşma yaşadığı görüldü. Saldırıdan kurtulmak isteyen adam köpeğe yumruk darbelerinde bulundu. Darbelerin ardından köpeğin vatandaştan uzaklaştığı görülürken, saldırıya uğrayan adamın kolundan hafif şekilde yaralandığı, saatinin ise parçalandığı kaydedildi.

"KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİRDİ"

Olay anı iş yeri kamerasına yansıyan esnaf Abdullah Akın, "İçerdeydik müşteriler vardı. Müşterilerle ilgilenirken dışarıdan bir ses duyduk. Hem köpeğin havlamasını hem de adamın bağırmasını duyduk. Dışarı çıktık en azından yardım edebiliriz diye. Çıkana kadar zaten olay bitmişti. Biraz korkutucuydu çünkü köpek de iri yarıydı. Çıktığımızda köpek adamın kolunu ısırmıştı. Bu durumda o çocuk olsa, başka biri olsa daha kötü sonuçlar olabilirdi" ifadesinde bulundu.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
ADA: Ellerine sağlık geçmiş olsun abicim
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AYFER YILDIR: hayvana vurmaya utanmıyor musun ? hoşt desen kaçacak hayvan belki, üşümüş belki sadece size yakın olup ısınmak istiyor.
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ZEYTİNBURNU: AYFER BAŞINA KÜREKLE VURURUM KALK GİT ŞURDAN
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