Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi

Bitlis'in Ahlat ilçesi Selçuklu Çarşısı'ndaki cadde üzerinde yürüyen vatandaş, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin vatandaşa saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YUMRUK DARBELERİ SONRASI BIRAKTI

Görüntülerde saldırıya uğrayan vatandaşın, köpekle kısa süre boğuşma yaşadığı görüldü. Saldırıdan kurtulmak isteyen adam köpeğe yumruk darbelerinde bulundu. Darbelerin ardından köpeğin vatandaştan uzaklaştığı görülürken, saldırıya uğrayan adamın kolundan hafif şekilde yaralandığı, saatinin ise parçalandığı kaydedildi.

"KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİRDİ"

Olay anı iş yeri kamerasına yansıyan esnaf Abdullah Akın, "İçerdeydik müşteriler vardı. Müşterilerle ilgilenirken dışarıdan bir ses duyduk. Hem köpeğin havlamasını hem de adamın bağırmasını duyduk. Dışarı çıktık en azından yardım edebiliriz diye. Çıkana kadar zaten olay bitmişti. Biraz korkutucuydu çünkü köpek de iri yarıydı. Çıktığımızda köpek adamın kolunu ısırmıştı. Bu durumda o çocuk olsa, başka biri olsa daha kötü sonuçlar olabilirdi" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı