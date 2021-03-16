Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi
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Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

16.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:11

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kendisine ait traktörün tekerinin altında kalan 72 yaşındaki Hüseyin Gider, yaşamını yitirdi. Traktörün altında nasıl kaldığı henüz tespit edilemeyen Gider'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'nde yol kenarında duran traktörün sol arka tekerinin altında bir kişinin olduğunu görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KURTARILAMADI

Vatandaşlar, ekipler gelmeden önce iş makinesiyle traktörü kaldırarak yaşlı adamı çıkardı. Yaralı, gelen ambulansla kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TRAKTÖR KENDİSİNE AİTMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evde yaşayan Hüseyin Gider, traktörün de kendisini ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcılığı, traktörün altında nasıl kaldığını gören olmadığı için Gider'in ölümünü şüpheli buldu. Hüseyin Gider'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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