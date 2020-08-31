Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
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Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'da kendisinden aşure isteyen bir hemşirenin isteğini geri çevirmedi. Başka bir kullanıcının hemşireyi hedef alan yakışıksız sözleri sonrasında Yavaş'tan manidar bir paylaşım geldi.

31.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:35

Twitter'da Büşra isimli bir hemşire, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istedi. Bu istek üzerine Yavaş, hemşirenin çalıştığı hastaneye aşure göndereceğini söyledi. Başka bir kullanıcının hemşireyi hedef alan skandal sözleri sonrasında Yavaş, sosyal medya hesabından kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir takipçisine "Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum" diyerek cevap verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AŞURE GÖNDERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sağlık personellerine aşure yollaması sosyal medyada gündem oldu. Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra Hemşire, Mansur Yavaş'tan bir tabak aşure istedi. Büşra Hemşire, Yavaş'ın paylaşımının altına, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim" dedi. Talebe olumlu cevap veren Mansur Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, Senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" dedi.

Kendisinden aşure isteyen hemşireye söylenen skandal sözler sonrası Mansur Yavaş: Sizlere cevap vermekten çekinir oldum

HEMŞİREYE SKANDAL SÖZLER

Mansur Yavaş'ın bu jestine yakışıksız ifadelerle cevap veren S. Kaan Altınok adlı kullanıcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek, "Sevgili kızın Büşra'yı hoplatacağız yakında. Bu kadının iş akdini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun, başına iş alırsın" dedi. Gelen tepkilerin ardından S. Kaan Altınok hesabını kapattı. Hemşire Büşra da hesabını korumaya aldı.

Kendisinden aşure isteyen hemşireye söylenen skandal sözler sonrası Mansur Yavaş: Sizlere cevap vermekten çekinir oldum

"SİZLERE CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNİR OLDUM"

Mansur Yavaş, bu sefer de Aybüke Ateş isimli kullanıcının, "Başkanım beni evlat edinebilir misiniz teşekkür ederim" şeklindeki ifadesine yanıt verdi. Yavaş, "Sevgili Aybüke, sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım." dedi. Yavaş, bu mesajıyla da aşure isteyen hemşireye skandal yanıt veren S. Kaan. Altınok isimli kişiye göndermede bulundu.

Kendisinden aşure isteyen hemşireye söylenen skandal sözler sonrası Mansur Yavaş: Sizlere cevap vermekten çekinir oldum
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi

Manşet

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