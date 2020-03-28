Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, yurt dışında bir gazeteye verdiği röportajda eşi için "Kendisi iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra aramızdaki baba-kız ilişkisi de devam etti" dedi.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile yıldızı parlayan 33 yaşındaki Meltem Miraloğlu, yurt dışında kendisinden 48 yaş büyük olan 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlendi. Bu evliliği ile günlerce konuşulan oyuncu, ilişkisi hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.

"EVLENDİKTEN SONRA BABA-KIZ İLİŞKİMİZ DEVAM ETTİ"

Verdiği radikal karar ile ABD basınında da gündem olan Miraloğlu, Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde The Clinton Herald Gazetesi'nden biriyle ile bir araya geldi. Evliliği hakkında konuşan oyuncu, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." dedi.

Miraloğlu, 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde kalmaya devam ediyor.