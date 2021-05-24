Kendine Müzisyen Twitch üzerinde 2 milyon takipçi sayısına ulaştı
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Kendine Müzisyen Twitch üzerinde 2 milyon takipçi sayısına ulaştı

Kendine Müzisyen Twitch üzerinde 2 milyon takipçi sayısına ulaştı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kendine Müzisyen 2 milyon takipçi barajını aştı.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en çok tanınan futbol hakemlerinden biri olan Pierluigi Collina'yı konuk alan Kendine Müzisyen, bu sefer Twitch kanalındaki takipçi sayısının ulaştığı seviye ile birlikte gündemimize geliyor.

Pierluigi Collina'yı konuk aldığı canlı yayının sona ermesinden kısa süre sonra, yayıncının Twitch üzerindeki kanalının takipçi sayısı 2 milyonu aştı. Streamcharts'ın.com'un verilerine göre Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, bu takipçisi sayısı ile Twitch Türkiye'de en fazla takipçiye sahip üçüncü yayıncı oldu.

Parlak, Collina yayınının ardından yaptığı açıklamada "Mükemmeeeell bir yayındı! Pierluigi Collina yayınımıza konuk oldu. imzalı iki adet sarı kart, iki adet kırmızı kart ve bir tane de Collina imzalı Benim oyun kurallarım kitabı hediye ediyoruz." sözlerini kullanmıştı.

 tıklayarak Kendine Müzisyen'in Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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