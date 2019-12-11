"Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla cesur poz verdi
Haberler » Magazin » "Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla cesur poz verdi - Magazin

"Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla cesur poz verdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. "Ben en çok kendimi harcadım" itirafında bulunan Tilki daha sonra leopar desenli taytıyla cesur poz verdi.

11.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:10

Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve adını dünyanın en büyük müzik şirketlerinden 'la albüm anlaşması yaparak sınırların dışına taşımaya hazırlanan , sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

"KENDİMİ HARCADIM"

Hayranları tarafından her paylaşımı sıkı bir şekilde takip edilen Aleyna Tilki, hesabından "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" notuyla şaşırttı. Twitter hesabından ilginç sözler paylaşan genç popçunun bu paylaşımı da hayranları tarafından garipsendi. Çoğu takipçi "Arbesk mi dinliyorsun sen, Yine bir şeyler mi içtin" gibi yorumlar yaptı.

TAYTIYLA POZ VERDİ

Daha sonra leopar desenli taytıyla cesur pozlar veren Tilki'ye takipçileri iltifat yağdırırken bazı kullanıcılar "İmpilant şüphesi giderek artıyor, kalçanı mı yaptırdın?" yorumları geldi.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler