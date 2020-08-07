Kendilerini doğuma yetiştiren polisin ismini bebeklerine verdiler - KAHRAMANMARAŞ
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Kendilerini doğuma yetiştiren polisin ismini bebeklerine verdiler - KAHRAMANMARAŞ

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden doğum için Kahramanmaraş'a gelen aile, kendilerine ekip aracıyla eşlik ederek, yerini bulamadıkları hastaneye ulaşmalarını sağlayan polisin adını yeni doğan bebeklerine verdi.

07.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:54

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden doğum için Kahramanmaraş'a gelen aile, kendilerine ekip aracıyla eşlik ederek, yerini bulamadıkları hastaneye ulaşmalarını sağlayan polisin adını yeni doğan bebeklerine verdi.

İslahiye'de yaşayan Güllü Demir, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi yetkileriyle görüşerek, doğumu burada yapmaya karar verdi.

Doğum sancısı başlayan Demir, eşinin işte olması üzerine, kayınbabası ve kayınvalidesiyle hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet binasına gitmek üzere Gaziantep'ten yola çıktı.

Kente giriş yaptıktan sonra hastanenin yerini bulamayan kayınbaba Şıh Mehmet Demir, yolda gördüğü trafik polislerinden yardım talep etti.

Bunun üzerine, polisler aracın sirenlerini açarak aileye hastaneye kadar eşlik etti.

Kısa sürede hastaneye ulaşan Demir ailesi, doğumun gerçekleşmesinin ardından, kendilerini hastaneye yetiştiren ekip aracının sürücüsü Mehmet Ayva'nın adını erkek bebeklerine verdi.

Güllü ve Ökkeş Demir çiftinin üçüncü çocuğu "Mehmet", daha sonra ailesi tarafından evlerine götürüldü.

Ailenin hastaneye ulaşmasının ardından görev yerlerine dönen ekipler ise çocuğa polis memurunun adının verildiğini, cep telefonundan görüntülü konuşarak aldı.

"Bebek arabada doğabilirdi"

Şıh Mehmet Demir, AA muhabirine, şehre yabancı olduğu için hastaneyi bulamadığını anlatarak, "Polisler bize yardım etmeseydi çok perişan olurduk." dedi.

Hastaneye son anda yetiştiklerini belirten Demir, "Biraz daha geç kalınsaydı bebek arabada doğabilirdi. Bu yüzden polislerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Doğum sonrasında hastanede polisleri aradığını ancak bulamadığını söyleyen Demir, şöyle devam etti:

"Bizi hastaneye yetiştiren polisin adının Mehmet olduğunu öğrendik. Biz de bebeğin adını Mehmet koyduk. İnşallah o da büyüyünce polis ağabeyleri gibi vatana millete hayırlı işler yapar."

Polis memuru Mehmet Ayva ise telefonda görüştüğü Şıh Mehmet Demir'e teşekkür ederek, "Bu bizim hem polis olarak hem de insani olarak görevimizdi. Bebeğin ve annesinin sağlıklı olduğuna sevindik." dedi.

Kendilerini doğuma yetiştiren polisin ismini bebeklerine verdiler - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: AA

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