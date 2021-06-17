Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun içki içen vatandaşları uyardığı video gündem oldu

İstanbul'da kendilerine "Tebliğciler" adını veren bir grup, Samatya'da alkol tüketilen mekanların önünde durup vatandaşlara nasihatlerde bulundu. O anlara ilişkin video sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul Samatya'da meyhanelerin bulunduğu sokağa giden bir grup, tebliğ yaptı. Oturan insanların yanına gidip alkol tüketimine dair nasihatlerde bulunan şahıslar, tekel bayilerini de es geçmedi.

O ANLARI YAYINLADILAR

Kendilerini "Tebliğci" olarak adlandıran grup, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Söz konusu video ise kısa sürede gündem yarattı.

"MUTLULUĞU YANLIŞ YERDE ARAMAYIN"

Öte yandan bugünkü köşe yazısında konuya değinen Ahmet Hakan, tebliğ yapan kişilerin hitaplarının nazik, üsluplarının düzeyli olduğunu belirtti. Hakan, verilmek istenen mesajın, kendisine göre "Mutluluğu yanlış yerde aramayın! Gerçek mutluluk Allah'ın yolundadır!" olduğunu yazdı.

"TEBLİĞLER NEDEN ALKOLE KARŞI YAPILIR?"

"Beni rahatsız etmedi bu tebliğ" diyen yazar, son olarak şu ifadelerle konuya başka bir yerden bakmış: "Bu tebliğler, neden sadece alkole karşı yapılır? Neden mesela kadına şiddet konusunda tebliğe çıkılmaz? Neden mesela hayvanlara yönelik eziyetle ilgili bir tebliğ seferberliği başlatılmaz? Neden yalan söylemek ya da harama el uzatmak konulu tebliğlere gerek duyulmaz?"