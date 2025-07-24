Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdede büyük beğeni toplayan Kendi Yolumda, şimdi de televizyon izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Filmin konusundan oyuncu kadrosuna kadar pek çok detay, izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki bu etkileyici hikâye ne anlatıyor? Hangi yetenekli isimler rol alıyor? Tüm bu soruları yanıtlayarak filmin dünyasına yakından bakıyoruz.

KENDİ YOLUMDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gökhan Özoğuz, Adana'da bir tamirhaneye uğradığında, yetenekli çırak Ömer Ali ile tanışır. Ömer Ali'nin bestelediği şarkıyı dinleyen Gökhan, onu müzikte ilerlemesi için teşvik eder. Ancak Ömer Ali'nin hayalleri, otoriter babasının baskısı altında ezilmektedir. İkili arasında geçen "Sen benim yerimde doğsaydın, bugünkü Gökhan olabilir miydin?" sorusu, filmin çıkış noktasını oluşturur. Gökhan'ın bu sorgulamayla başlayan içsel yolculuğu, mizah ve dramın iç içe geçtiği bir rüya sekansıyla devam eder.

KENDİ YOLUMDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Athena'nın efsanevi solisti Gökhan Özoğuz, başrolde hem kendisini hem de Ömer Ali karakterini canlandırıyor. Ona; Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Erkan Can gibi usta isimler eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy ve ikiz kardeşi Hakan Özoğuz gibi isimler yer alıyor. Oyuncuların performansları, filmin gerçekçi ve sıcak atmosferine büyük katkı sağlıyor.

KENDİ YOLUMDA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2022 yılında vizyona giren film, çekimlerinin büyük bölümünü Adana'nın sokaklarında ve tarihi mekânlarında gerçekleştirdi. Adana'nın renkli kültürü ve sıcak insanları, filmin hikâyesine doğal bir arka plan sundu. Özellikle tamirhane sahneleri ve mahalle yaşantısı, şehrin otantik dokusunu yansıtıyor.

KENDİ YOLUMDA SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin finalinde Gökhan, rüyasında yaşadığı alternatif hayatın ardından gerçek dünyaya döner. Ömer Ali'yi müzik tutkusu için desteklemeye karar verir. Babanın katı tutumu yumuşar ve Ömer Ali'nin yeteneği ailesi tarafından kabul görür. Film, "kader" ve "seçimler" temalarını harmanlayarak umut dolu bir mesajla sonlanır.